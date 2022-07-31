Пьяный пермяк устроили смертельную аварию, поехав на место ДТП

01 августа 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Угонщик, спровоцировавший смертельное ДТП, проведет 12 лет в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный житель Березников (Пермский край), устроивший смертельное ДТП в июне 2021 года, не смог обжаловать приговор. Мужчина угнал авто, чтобы с приятелями съездить не место аварии, где погиб брат одного из них. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда, который рассматривал апелляцию на приговор суда первой инстанции. «Житель Березников вместе с двумя земляками распивал спиртное. Когда один из товарищей уснул, подсудимый обнаружил, что автомобиль спящего не заперт, а ключ находится в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчины сели в чужой автомобиль и поехали в ближайший магазин за алкоголем. Купленный алкоголь они тут же выпили и решили съездить на место дорожно-транспортного происшествия, в котором ранее погиб брат одного из мужчин», — говорится на сайте. На трассе Кунгур — Соликамск, компания березниковцев выехала на встречную полосу, и влетела в легковой автомобиль. В результате ДТП погибли пассажир и девушка, находившиеся за рулем встречного авто. Суд Березников приговорил ранее судимого угонщика к 12 годам колонии. Кроме того, он должен возместить родственникам погибших гражданские иски на общую сумму 1,5 млн рублей. Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию на приговор суда первой инстанции, оставил его без изменения.

Пьяный житель Березников (Пермский край), устроивший смертельное ДТП в июне 2021 года, не смог обжаловать приговор. Мужчина угнал авто, чтобы с приятелями съездить не место аварии, где погиб брат одного из них. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда, который рассматривал апелляцию на приговор суда первой инстанции. «Житель Березников вместе с двумя земляками распивал спиртное. Когда один из товарищей уснул, подсудимый обнаружил, что автомобиль спящего не заперт, а ключ находится в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчины сели в чужой автомобиль и поехали в ближайший магазин за алкоголем. Купленный алкоголь они тут же выпили и решили съездить на место дорожно-транспортного происшествия, в котором ранее погиб брат одного из мужчин», — говорится на сайте. На трассе Кунгур — Соликамск, компания березниковцев выехала на встречную полосу, и влетела в легковой автомобиль. В результате ДТП погибли пассажир и девушка, находившиеся за рулем встречного авто. Суд Березников приговорил ранее судимого угонщика к 12 годам колонии. Кроме того, он должен возместить родственникам погибших гражданские иски на общую сумму 1,5 млн рублей. Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию на приговор суда первой инстанции, оставил его без изменения.