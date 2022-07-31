Нефтяники из ХМАО разработали ноу-хау вопреки западным санкциям

Предприятие создало деталь для трубопроводов из нержавеющей стали и термореактивного материала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сургутское предприятие «НефтеГазДеталь» изобрело уникальную технологию создания втулки для трубопроводов, которая поможет нефтяным компаниям сократить расходы на их обслуживание. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории неразрушающего контроля компании Иван Решетников.

«Изобрели втулку из нержавеющей стали и термореактивного материала для внутренней защиты сварного соединения. С применением в строительстве нашей втулки возможные ремонтные работы отходят на второй план. Соответственно, это сокращает затраты крупных нефтегазовых компаний, а также кратно продлевает службу трубопроводов», — рассказал корреспонденту URA.RU Решетников.

От аналогов изобретение сургутян отличается простотой монтажа. По словам Решетникова, это снижает риск влияния человеческого фактора при строительстве трубопровода. Сейчас «НефтеГазДеталь» занимается выпуском продукции для таких крупных компаний нефтегазового рынка, как «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», а также «Новатэк».

При этом компания изготавливает детали на российском оборудовании с использованием отечественных материалов. Такой подход исключает риск дефицита на них. Сейчас отечественные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.