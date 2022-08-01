Трамп: Киеву нужно было пойти на ультиматум Путина

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Владимир Путин хотел договориться с Украиной, считает Дональд Трамп Фото:

Украина должна была пойти на ультиматум президента России Владимира Путина и отказаться от вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show.

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться. В нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать», — сказал Трамп.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркивал, что в доктринальных документах Украины был прописан курс на вступление в НАТО с последующим военным возвращением Крыма. Нейтральный статут Украины является одним из основных условий переговоров двух стран.

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Украина должна была пойти на ультиматум президента России Владимира Путина и отказаться от вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show. «Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться. В нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать», — сказал Трамп. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркивал, что в доктринальных документах Украины был прописан курс на вступление в НАТО с последующим военным возвращением Крыма. Нейтральный статут Украины является одним из основных условий переговоров двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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