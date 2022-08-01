Трамп: Киеву нужно было пойти на ультиматум Путина

01 августа 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин хотел договориться с Украиной, считает Дональд Трамп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина должна была пойти на ультиматум президента России Владимира Путина и отказаться от вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show. «Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться. В нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать», — сказал Трамп. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркивал, что в доктринальных документах Украины был прописан курс на вступление в НАТО с последующим военным возвращением Крыма. Нейтральный статут Украины является одним из основных условий переговоров двух стран.

Украина должна была пойти на ультиматум президента России Владимира Путина и отказаться от вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show. «Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в Альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться. В нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее, но не стоит отказываться от попыток все-таки это сделать», — сказал Трамп. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства также подчеркивал, что в доктринальных документах Украины был прописан курс на вступление в НАТО с последующим военным возвращением Крыма. Нейтральный статут Украины является одним из основных условий переговоров двух стран.