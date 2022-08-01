На концерт памяти Юрия Шатунова пришли сотни челябинцев

Память любимого певца почтили белыми розами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В парке «Сад Победы» в Челябинске прошел вечер памяти известного певца Юрия Шатунова, на который пришли сотни зрителей. Здесь на 40 дней после смерти артиста исполнили его песни и прочитали стихи. Об этом рассказала URA.RU одна из зрительниц.

«Очень тронуло, что пришло огромное количество людей разных возрастов, это народная любовь. Сам концерт понравился, но отчасти. Не все исполнители воспринимаются после Юры, конечно. Ну и вроде планировалось мероприятие на два часа, а закончили через час. Хотелось подольше», — рассказала URA.RU челябинка Виктория Маликова.

Маликова добавила, что она не является фанатом Шатунова, но у нее есть любимые песни, и сегодня она услышала новую — «Не спорь со мной». По данным организаторов, в парке прозвучали песни группы «Ласковый май» в исполнении челябинских вокалистов Алекса Мишустина и Виджай Бузылева с аккомпанементом на гармони. Фанатам предложили выложить из горящий свечей надписи и почтить память певца букетом белых роз.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня, когда его перевозила машина скорой помощи. У музыканта случился обширный инфаркт. Он умер в возрасте 48 лет.

Юре Шатунову челябинцы принесли охапки белых роз Личная страница Виктории Маликовой во «ВКонтакте»