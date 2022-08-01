Председатель челябинского суда ушла в отставку раньше срока

02 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

На посту председателя Ирина Козынченко могла оставаться еще год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Катав-Ивановского городского суда (Челябинская область) Ирина Козынченко ушла в отставку. Такое решение по ее заявлению приняла Квалификационная коллегия судей региона, сообщается на сайте ККС и на сайте городского суда. «Полномочия председателя Катав-Ивановского городского суда Челябинской области Козынченко Ирины Васильевны были прекращены в пятницу, 29 июля 2022 года, в связи с уходом в отставку, на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“. Исполняющим обязанности председателя суда с 1 августа 2022 года назначена судья Меркулова Юлия Сергеевна», — говорится в сообщении на сайте суда. На сайте ККС уточняется, что женщина сама подала заявление о прекращении полномочий председателя и судьи. По телефону корреспонденту URA.RU в квалифколлегии отказались сообщать подробности такого решения судьи. Ирине Козынченко 45 лет. В суде она работала с 2007 года, с 2011 года занимала пост председателя. В последний раз указом президента России ее полномочия председателя были продлены в июне 2017 года на шестилетний срок. Таким образом до конца срока она не проработала год.

Председатель Катав-Ивановского городского суда (Челябинская область) Ирина Козынченко ушла в отставку. Такое решение по ее заявлению приняла Квалификационная коллегия судей региона, сообщается на сайте ККС и на сайте городского суда. «Полномочия председателя Катав-Ивановского городского суда Челябинской области Козынченко Ирины Васильевны были прекращены в пятницу, 29 июля 2022 года, в связи с уходом в отставку, на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“. Исполняющим обязанности председателя суда с 1 августа 2022 года назначена судья Меркулова Юлия Сергеевна», — говорится в сообщении на сайте суда. На сайте ККС уточняется, что женщина сама подала заявление о прекращении полномочий председателя и судьи. По телефону корреспонденту URA.RU в квалифколлегии отказались сообщать подробности такого решения судьи. Ирине Козынченко 45 лет. В суде она работала с 2007 года, с 2011 года занимала пост председателя. В последний раз указом президента России ее полномочия председателя были продлены в июне 2017 года на шестилетний срок. Таким образом до конца срока она не проработала год.