МИД РФ жестко ответил на критику США из-за приговора Грайнер

05 августа 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Контракт Бриттни Грайнер с УГМК истек во время следствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Белый дом «передергивает факты», комментируя приговор российского суда экс-баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Об этом заявили в посольстве РФ в США, комментируя высказывания политиков. «Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Б. Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации», — говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства. «Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков остается внутренним делом США и не распространяется на законодательство других государств», — напомнили в диппредставительстве. В посольстве также напомнили, что в американских тюрьмах и изоляторах сейчас находятся около ста россиян — и большинство из них наказаны за ненасильственные преступления. «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев. <…> Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», — резюмировали авторы сообщения. Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Комментируя решение суда, президент США Джо Байден призвал немедленно освободить девушку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белый дом «передергивает факты», комментируя приговор российского суда экс-баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Об этом заявили в посольстве РФ в США, комментируя высказывания политиков. «Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Б. Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации», — говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства. «Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков остается внутренним делом США и не распространяется на законодательство других государств», — напомнили в диппредставительстве. В посольстве также напомнили, что в американских тюрьмах и изоляторах сейчас находятся около ста россиян — и большинство из них наказаны за ненасильственные преступления. «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев. <…> Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», — резюмировали авторы сообщения. Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Комментируя решение суда, президент США Джо Байден призвал немедленно освободить девушку.