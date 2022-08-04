МИД РФ жестко ответил на критику США из-за приговора Грайнер

Белый дом «передергивает факты», комментируя приговор российского суда экс-баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Об этом заявили в посольстве РФ в США, комментируя высказывания политиков.
«Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Б. Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации», — говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства. «Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков остается внутренним делом США и не распространяется на законодательство других государств», — напомнили в диппредставительстве.
В посольстве также напомнили, что в американских тюрьмах и изоляторах сейчас находятся около ста россиян — и большинство из них наказаны за ненасильственные преступления. «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев. <…> Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», — резюмировали авторы сообщения.
Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Комментируя решение суда, президент США Джо Байден призвал немедленно освободить девушку.
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Белый дом «передергивает факты», комментируя приговор российского суда экс-баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Об этом заявили в посольстве РФ в США, комментируя высказывания политиков. «Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Б. Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации», — говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства. «Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков остается внутренним делом США и не распространяется на законодательство других государств», — напомнили в диппредставительстве. В посольстве также напомнили, что в американских тюрьмах и изоляторах сейчас находятся около ста россиян — и большинство из них наказаны за ненасильственные преступления. «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев. <…> Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», — резюмировали авторы сообщения. Как писало URA.RU, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Комментируя решение суда, президент США Джо Байден призвал немедленно освободить девушку.