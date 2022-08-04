Посольство РФ обвинило США в массовой «охоте» на россиян

05 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В тюрьмах США находятся около 100 граждан России, сообщили в посольстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти США развернули «охоту» на россиян, которые выезжают за границу. Такое заявление опубликовали в telegram-канале российского посольства в Вашингтоне. «Напомним, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста росграждан. Большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано свыше 50 таких случаев. Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — заявили в российской дипмиссии. Таким образом российское посольство ответило на возмущение американских властей приговору экс-игроку баскетбольной команды УГМК Бриттни Грайнер. Суд признал ее виновной в контрабанде гашишным маслом и проговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы.

Власти США развернули «охоту» на россиян, которые выезжают за границу. Такое заявление опубликовали в telegram-канале российского посольства в Вашингтоне. «Напомним, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста росграждан. Большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано свыше 50 таких случаев. Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — заявили в российской дипмиссии. Таким образом российское посольство ответило на возмущение американских властей приговору экс-игроку баскетбольной команды УГМК Бриттни Грайнер. Суд признал ее виновной в контрабанде гашишным маслом и проговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы.