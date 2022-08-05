05 августа 2022

РИАН: в Москве раскрыли дело об убийстве 26-летней давности

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Правоохранители поймали преступника, убившего мужчину 26 лет назад Фото:

Правоохранительные органы Москвы раскрыли дело об убийстве мужчины, совершенное боле 26 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в органах.

Собеседника агентства рассказал, что убийство было совершено 25 марта 1996 года на Щелковском шоссе. «Четвертого августа в Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России раскрыл убийство судьи 27-летней давности. Преступника приговорили к девяти годам колонии, однако убийца уже находился на пожизненном заключении в «Черном дельфине».

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Правоохранительные органы Москвы раскрыли дело об убийстве мужчины, совершенное боле 26 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в органах. Собеседника агентства рассказал, что убийство было совершено 25 марта 1996 года на Щелковском шоссе. «Четвертого августа в Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России раскрыл убийство судьи 27-летней давности. Преступника приговорили к девяти годам колонии, однако убийца уже находился на пожизненном заключении в «Черном дельфине».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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