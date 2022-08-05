РИАН: в Москве раскрыли дело об убийстве 26-летней давности

06 августа 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Правоохранители поймали преступника, убившего мужчину 26 лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU Правоохранительные органы Москвы раскрыли дело об убийстве мужчины, совершенное боле 26 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в органах. Собеседника агентства рассказал, что убийство было совершено 25 марта 1996 года на Щелковском шоссе. «Четвертого августа в Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России раскрыл убийство судьи 27-летней давности. Преступника приговорили к девяти годам колонии, однако убийца уже находился на пожизненном заключении в «Черном дельфине».

Правоохранительные органы Москвы раскрыли дело об убийстве мужчины, совершенное боле 26 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в органах. Собеседника агентства рассказал, что убийство было совершено 25 марта 1996 года на Щелковском шоссе. «Четвертого августа в Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России раскрыл убийство судьи 27-летней давности. Преступника приговорили к девяти годам колонии, однако убийца уже находился на пожизненном заключении в «Черном дельфине».