В Екатеринбурге раскрыли убийство судьи 27-летней давности

Злоумышленника удалось установить при помощи детектора лжи Фото: управление СКР по Свердловской области

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области вычислил убийцу судьи Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Как рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета, преступление было совершено еще 31 августа 1994 года.

В тот день злоумышленник подкараулил незнакомку у железнодорожной станции «Верх-Исетский завод». Желая получить от нее деньги и украшения, он загнал женщину в кусты, но та дала отпор газовым баллончиком, а после начала кричать. Тогда мужчина ударил судью ножом в грудь и скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице через несколько часов.

«Данное особо тяжкое преступление продолжительное время оставалось нераскрытым. Однако в рамках совместной работы сотрудников СК России и полиции по раскрытию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были тщательно проанализированы¸ после чего определены направления по установлению причастного лица, которые на первоначальном этапе расследования были не в полной мере отработаны. В итоге проведенные мероприятия привели к установлению подозреваемого. В дальнейшем мужчине было предъявлено соответствующее обвинение», — поделились в СК.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил мужчину к девяти годам колонии. Но убийца уже находится на пожизненном заключении в ИК №6 Оренбургской области («Черный дельфин») за другие преступления, уточнил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На фото — следственный эксперимент Фото: управление СКР по Свердловской области

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