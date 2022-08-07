Бот главврача помог больнице в ЯНАО улучшить показатели

Больница Нового Уренгоя собрала больше подписчиков, чем окружной депздрав Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новоуренгойская больница (ЯНАО) обогнала окружной департамент здравоохранения и центр медпрофилактики по количеству подписчиков в telegram-канале после того, как запустила бот главврача. Как сообщается на канале ЦГБ, на учреждение подписались более 1000 пользователей.

«Нас — 1000! Присоединяйтесь к телеграм-каналу Новоуренгойской ЦГБ. Это позволит вам быть в курсе новостей, планов и изменений в работе больницы», — говорится в сообщении. При этом на telegram-канал депздрава Ямала подписаны 586 пользователей, а на канал профилактолога Сергея Токарева «Будь здоров!» — 904.

В больнице Нового Уренгоя отметили, что теперь главный врач Кирилл Трапезников будет рассматривать все пожелания и претензии в своих соцсетях. В медучреждении просят обращаться к руководителю в личных сообщениях.