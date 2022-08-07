07 августа 2022
06 августа 2022

Бот главврача помог больнице в ЯНАО улучшить показатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница Нового Уренгоя собрала больше подписчиков, чем окружной депздрав Фото:

Новоуренгойская больница (ЯНАО) обогнала окружной департамент здравоохранения и центр медпрофилактики по количеству подписчиков в telegram-канале после того, как запустила бот главврача. Как сообщается на канале ЦГБ, на учреждение подписались более 1000 пользователей.

«Нас — 1000! Присоединяйтесь к телеграм-каналу Новоуренгойской ЦГБ. Это позволит вам быть в курсе новостей, планов и изменений в работе больницы», — говорится в сообщении. При этом на telegram-канал депздрава Ямала подписаны 586 пользователей, а на канал профилактолога Сергея Токарева «Будь здоров!» — 904.

В больнице Нового Уренгоя отметили, что теперь главный врач Кирилл Трапезников будет рассматривать все пожелания и претензии в своих соцсетях. В медучреждении просят обращаться к руководителю в личных сообщениях.

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Новоуренгойская больница (ЯНАО) обогнала окружной департамент здравоохранения и центр медпрофилактики по количеству подписчиков в telegram-канале после того, как запустила бот главврача. Как сообщается на канале ЦГБ, на учреждение подписались более 1000 пользователей. «Нас — 1000! Присоединяйтесь к телеграм-каналу Новоуренгойской ЦГБ. Это позволит вам быть в курсе новостей, планов и изменений в работе больницы», — говорится в сообщении. При этом на telegram-канал депздрава Ямала подписаны 586 пользователей, а на канал профилактолога Сергея Токарева «Будь здоров!» — 904. В больнице Нового Уренгоя отметили, что теперь главный врач Кирилл Трапезников будет рассматривать все пожелания и претензии в своих соцсетях. В медучреждении просят обращаться к руководителю в личных сообщениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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