Соцсети взорвались из-за битвы Байдена с пиджаком. «Не может одеться, но может управлять США»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Во время деловой поездки Джо Байден не смог надеть пиджак Фото:

Пользователи со всего мира потешаются над новым конфузом президента США Джо Байдена, который во время визита в Кентукки не смог надеть пиджак, и его жене пришлось помогать. Одним действительно смешно от произошедшего, другие жалеют американского лидера и напоминают про преклонный возраст.

О случившемся стало известно утром 9 августа. После того, как Байден с помощью супруги надел пиджак, с переносицы президента свалились очки, уточняет «Федеральное агентство новостей». В этот раз он обошелся без помощи жены, передает MK.RU. Издание Daily Mail опубликовало статью с подробностями рабочей поездки американского лидера, однако комментаторы под материалом обсуждали только конфуз президента США.

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Пользователи со всего мира потешаются над новым конфузом президента США Джо Байдена, который во время визита в Кентукки не смог надеть пиджак, и его жене пришлось помогать. Одним действительно смешно от произошедшего, другие жалеют американского лидера и напоминают про преклонный возраст. О случившемся стало известно утром 9 августа. После того, как Байден с помощью супруги надел пиджак, с переносицы президента свалились очки, уточняет «Федеральное агентство новостей». В этот раз он обошелся без помощи жены, передает MK.RU. Издание Daily Mail опубликовало статью с подробностями рабочей поездки американского лидера, однако комментаторы под материалом обсуждали только конфуз президента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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