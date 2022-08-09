Во время деловой поездки Джо Байден не смог надеть пиджак Фото: Официальный сайт президента Украины

Пользователи со всего мира потешаются над новым конфузом президента США Джо Байдена, который во время визита в Кентукки не смог надеть пиджак, и его жене пришлось помогать. Одним действительно смешно от произошедшего, другие жалеют американского лидера и напоминают про преклонный возраст.

О случившемся стало известно утром 9 августа. После того, как Байден с помощью супруги надел пиджак, с переносицы президента свалились очки, уточняет «Федеральное агентство новостей». В этот раз он обошелся без помощи жены, передает MK.RU . Издание Daily Mail опубликовало статью с подробностями рабочей поездки американского лидера, однако комментаторы под материалом обсуждали только конфуз президента США.

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