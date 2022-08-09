Мэрия Челябинска взыскивает миллионы с депутата гордумы

10 августа 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Среди желающих получить деньги от Олега Иванова есть и администрация Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска требует от депутата городской думы Олега Иванова более 2 млн рублей в счет задолженности по неисполненному с точки зрения властей договору. Это следует из базы судебных дел. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Иванову Олегу Викторовичу о взыскании задолженности по договору за период с 2 августа 2004 года по 31 декабря 2019 года в размере 1 млн 481 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами за тот же период в размере 601 тыс. 991 рубля. А также просит продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в размере 1 млн 481 тыс. рублей с 1 января 2020 года по день фактического исполнения обязательства», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Заявление принято к производству. Следующее заседание по делу назначено на 16 августа. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска и не комментирует происходящее. Бизнес Иванова главным образом заключался в выполнении строительных заказов для государственных учреждений, правоохранительных структур и судебных органов. Проблемы предпринимателя вышли в публичную плоскость после обысков ФСБ в его фирмах осенью 2021 года. С этого момента народный избранник с переменным успехом ведет многочисленные тяжбы с ФНС, региональным министерством строительства и кредиторами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска требует от депутата городской думы Олега Иванова более 2 млн рублей в счет задолженности по неисполненному с точки зрения властей договору. Это следует из базы судебных дел. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Иванову Олегу Викторовичу о взыскании задолженности по договору за период с 2 августа 2004 года по 31 декабря 2019 года в размере 1 млн 481 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами за тот же период в размере 601 тыс. 991 рубля. А также просит продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в размере 1 млн 481 тыс. рублей с 1 января 2020 года по день фактического исполнения обязательства», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Заявление принято к производству. Следующее заседание по делу назначено на 16 августа. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска и не комментирует происходящее. Бизнес Иванова главным образом заключался в выполнении строительных заказов для государственных учреждений, правоохранительных структур и судебных органов. Проблемы предпринимателя вышли в публичную плоскость после обысков ФСБ в его фирмах осенью 2021 года. С этого момента народный избранник с переменным успехом ведет многочисленные тяжбы с ФНС, региональным министерством строительства и кредиторами.