Детский омбудсмен ХМАО назвала самые популярные жалобы школьников

В Югре за девять месяцев 2025 года количество обращений от несовершеннолетних выросло в 5,5 раза. Чаще всего дети жалуются на конфликты в школах и проблемы с получением социальных выплат, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Людмилы Низамовой.
«Значительно выросло число обращений от несовершеннолетних жителей Югры, часть из которых поступила во время посещений учреждений с круглосуточным пребыванием детей», — отметили в аппарате омбудсмена.
Треть жалоб касается конфликтных ситуаций между учениками и педагогами. Еще половина — трудностей с оформлением ежемесячных пособий и получением медицинской помощи.
