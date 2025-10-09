09 октября 2025

Детский омбудсмен ХМАО назвала самые популярные жалобы школьников

Дети из ХМАО стали чаще жаловаться на семейные споры и школьные конфликты
В ХМАО дети стали жаловаться омбудсмену в 5,5 раза чаще
В Югре за девять месяцев 2025 года количество обращений от несовершеннолетних выросло в 5,5 раза. Чаще всего дети жалуются на конфликты в школах и проблемы с получением социальных выплат, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Людмилы Низамовой.

«Значительно выросло число обращений от несовершеннолетних жителей Югры, часть из которых поступила во время посещений учреждений с круглосуточным пребыванием детей», — отметили в аппарате омбудсмена.

Треть жалоб касается конфликтных ситуаций между учениками и педагогами. Еще половина — трудностей с оформлением ежемесячных пособий и получением медицинской помощи.

