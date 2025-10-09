09 октября 2025

В ХМАО растет интерес женщин к работе в газовой отрасли

В Югре выросла доля женщин, занятых в газовой отрасли
В Югре увеличилась доля женщин, работающих на инженерных и производственных должностях в газоперерабатывающей отрасли и сфере газотранспортировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «СибурТюменьГаз».

«На газоперерабатывающих заводах „СибурТюменьГаза“ и в газотранспортных подразделениях „Запсибтрансгаза“ женщины занимают 22% инженерных должностей, а в лабораториях — до 95% мест», — рассказали на предприятиях. В СИБУРе также отмечают устойчивый рост интереса молодых специалистов-женщин к профессиям, которые раньше считались преимущественно мужскими.

На Южно-Балыкском ЛПУ «Запсибтрансгаза» четверть инженерно-технических позиций занимают женщины, а в отделах охраны труда и экологии их более 60%. За последние три года 40% сотрудниц получили повышение, часть из них заняли руководящие должности. В целом по предприятию доля женщин достигла 30%, при этом 76% из них трудятся непосредственно на производстве.

По данным СИБУРа, этому способствует развитие системы наставничества и HR-программ. Для женщин действуют льготы, предусмотрены переводы на более легкие участки, комнаты отдыха, медицинские кабинеты, а также ежегодное санаторно-курортное лечение для сотрудниц и их семей.

«Мы строго соблюдаем принцип равных возможностей. А наши женщины своим примером доказывают: в любой промышленности нет преград для тех, кто хочет расти и добиваться результатов», — подчеркнула член правления, управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

