09 октября 2025

В ХМАО задержали экс-главу предприятия за растрату имущества в особо крупном размере

Экс-гендиректор из ХМАО обвинен в растрате и превышении полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава предприятия из ХМАО попался на растрате имущества
Экс-глава предприятия из ХМАО попался на растрате имущества Фото:

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из акционерных обществ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате муниципального имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.

«Обвиняемый, достоверно зная о стоимости имущества, находящегося на балансе акционерного общества, произвел его продажу по существенно заниженной цене», — уточнили в ведомстве. Преступление было совершено в декабре 2022 года.

По факту растраты и превышения полномочий проводятся следственные действия. Бывшему руководителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из акционерных обществ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате муниципального имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО. «Обвиняемый, достоверно зная о стоимости имущества, находящегося на балансе акционерного общества, произвел его продажу по существенно заниженной цене», — уточнили в ведомстве. Преступление было совершено в декабре 2022 года. По факту растраты и превышения полномочий проводятся следственные действия. Бывшему руководителю грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...