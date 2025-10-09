В ХМАО задержали экс-главу предприятия за растрату имущества в особо крупном размере

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из акционерных обществ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате муниципального имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.
«Обвиняемый, достоверно зная о стоимости имущества, находящегося на балансе акционерного общества, произвел его продажу по существенно заниженной цене», — уточнили в ведомстве. Преступление было совершено в декабре 2022 года.
По факту растраты и превышения полномочий проводятся следственные действия. Бывшему руководителю грозит до 10 лет лишения свободы.
