В Сургуте начнет работу врач, специализирующийся на заболеваниях пожилых людей

В травматологической больнице Сургута (ХМАО) с 2026 года начнет работу врач-гериатр. В настоящее время медучреждение проходит этап лицензирования данного направления деятельности, направленного на лечение пациентов пожилого возраста.
«Сургутской клинической травматологической больнице со следующего года начнёт работать врач-гериатр — специалист, который будет курировать лечение и реабилитацию пациентов пожилого возраста. Сейчас клиника проходит лицензирование гериатрической деятельности, а сотрудники осваивают современные подходы к активному долголетию», — сообщает депздрав Югры в telegram-канале.
Врачи сургутской больницы уже приняли участие в конгрессе Российской ассоциации геронтологов и гериатров. Там прошло обсуждение новых методов профилактики и терапии возрастных заболеваний. В медучреждении врач-гериатр будет отслеживать лечение, помогать корректировать назначения и участвовать в разработке индивидуальных программ восстановления пожилых пациентов.
