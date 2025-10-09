09 октября 2025

ФК «Зенит» поможет в подготовке юных футболистов в ХМАО

«Зенит» и «Газпром трансгаз Сургут» заключили соглашение о развитии футбола в ХМАО
Футбольный клуб «Зенит» и компания «Газпром трансгаз Сургут», владеющая мини-футбольным клубом «Факел», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по подготовке юных спортсменов и развитию тренерских кадров в ХМАО.

«Мы продолжим реализацию программы по развитию детско-юношеского футбола в Югре. Новый этап открывает еще больше возможностей для проведения турниров», — сообщил директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский в своем telegram-канале.

Партнерство между «Зенитом» и сургутскими газовиками работает уже несколько лет. Благодаря сотрудничеству юные футболисты из Югры проходят учебно-тренировочные сборы на базе академии петербургского клуба.

