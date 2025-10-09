Обновленный центр зимнего спорта в ХМАО примет Кубок России по биатлону

Первый этап Кубка России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске в обновленном Центре зимних видов спорта имени Филипенко. Реконструкция включает 36 направлений — от капитального ремонта лыжероллерной трассы до обновления инженерных систем. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Первый этап Кубка России по биатлону Югра примет в обновленном Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. До конца ноября планируем завершить основной объем работ, чтобы центр не только соответствовал современным стандартам, но и дарил незабываемые эмоции каждому гостю», — отметил глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!