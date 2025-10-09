В ХМАО суд вынес приговор экс-главе шахматной федерации, обвиняемой в мошенничестве

Ханты-Мансийский районный суд вынес четыре года условно экс-главе шахматной федерации региона Наталье Залевской. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденной Алексей Стефаненко.
«Суд вынес решение. Приговор — четыре года лишения свободы условно», — рассказал журналисту агентства адвокат. По двум эпизодам Залевская была оправдана, всего же ей вменялось более 20 эпизодов мошенничества.
В начале октября прокурор запросил шесть лет лишения свободы Залевской. Обвинение считает, что она заключала договоры с руководителем нескольких проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Сама подсудимая утверждает, что занималась развитием шахмат в регионе и не имеет отношения к хищениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!