09 октября 2025

В ХМАО суд вынес приговор экс-главе шахматной федерации, обвиняемой в мошенничестве

Суд ХМАО приговорил к условному сроку экс-главу шахматной федерации
Ханты-Мансийский районный суд вынес четыре года условно экс-главе шахматной федерации региона Наталье Залевской. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденной Алексей Стефаненко.

«Суд вынес решение. Приговор — четыре года лишения свободы условно», — рассказал журналисту агентства адвокат. По двум эпизодам Залевская была оправдана, всего же ей вменялось более 20 эпизодов мошенничества.

В начале октября прокурор запросил шесть лет лишения свободы Залевской. Обвинение считает, что она заключала договоры с руководителем нескольких проправительственных НКО Владиславом Черновым на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Сама подсудимая утверждает, что занималась развитием шахмат в регионе и не имеет отношения к хищениям.

