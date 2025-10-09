09 октября 2025

Омбудсмен ХМАО помогла военнослужащему вернуть удержанные приставами деньги

Военнослужащему из Югры вернули незаконно удержанные деньги после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой. Средства списали в счет алиментов с дохода, который по закону не подлежит взысканию, сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена.

«Уполномоченный обратилась с мотивированными рекомендациями к руководителю УФССП по ХМАО-Югре о проведении проверки правомерности удержаний, так как данный вид дохода взысканию не подлежит», — пояснили в аппарате.

После проверки приставы отменили постановления о взыскании и вернули военнослужащему средства. Его права были полностью восстановлены.

