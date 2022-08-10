Юрий Лоза заявил, что не доверяет китайцам. Скрин

11 августа 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Артист считает, что китайцы любят приврать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что не доверяет китайцам. Певец считает, что они любят приврать и преувеличить. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В рекламном проспекте одной маленькой китайской клиники, работающей в Москве, утверждается, что благодаря хитрому прибору, которым делали массаж спортсменам, они смогли показать в Пекине фантастические результаты. Я не очень доверяю китайцам, потому что они любят приврать и преувеличить. Скажем, с олимпиадой они точно лукавят — когда девушка вдруг поднимает штангу на 25 килограмм больше личного рекорда, это руками не намнешь», — говорится в сообщении. Свое мнение артист выразил, вспоминая разговор с другом о здоровье. Приятель Лозы рассказал ему о том, что у него есть буклет китайской клиники, работающей в Москве, в котором сказано, что в этом салоне с помощью прибора для массажа восстанавливали китайских олимпийцев. Это позволило спортсменам из Китая показать на олимпиаде в Пекине фантастические результаты, пишет Лоза, опровергая это. Ранее URA.RU сообщало, что бард Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова. Они считали, что Лоза имеет что-то против умершего певца. Скрин: telegram-канал Юрия Лозы

Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что не доверяет китайцам. Певец считает, что они любят приврать и преувеличить. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В рекламном проспекте одной маленькой китайской клиники, работающей в Москве, утверждается, что благодаря хитрому прибору, которым делали массаж спортсменам, они смогли показать в Пекине фантастические результаты. Я не очень доверяю китайцам, потому что они любят приврать и преувеличить. Скажем, с олимпиадой они точно лукавят — когда девушка вдруг поднимает штангу на 25 килограмм больше личного рекорда, это руками не намнешь», — говорится в сообщении. Свое мнение артист выразил, вспоминая разговор с другом о здоровье. Приятель Лозы рассказал ему о том, что у него есть буклет китайской клиники, работающей в Москве, в котором сказано, что в этом салоне с помощью прибора для массажа восстанавливали китайских олимпийцев. Это позволило спортсменам из Китая показать на олимпиаде в Пекине фантастические результаты, пишет Лоза, опровергая это. Ранее URA.RU сообщало, что бард Лоза объяснился перед фанатами Юрия Шатунова. Они считали, что Лоза имеет что-то против умершего певца.