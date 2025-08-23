23 августа 2025

К разработке проекта аквапарка в Перми подключилась компания из Испании

Аквапарк планируют сделать круглогодичным (архивное фото)
Аквапарк планируют сделать круглогодичным (архивное фото)

Проект аквапарка в Камской долине Перми разрабатывается совместно с одной из ведущих испанских компаний по проектированию водных комплексов. Об этом сообщил гендиректор девелопера «Железно» Юрий Захаров на полях форума «Города будущего», с места события передает корреспондент URA.RU.

«Это у нас впервые, когда правительство попросило не школу построить, а такой социально значимый проект, которого в Перми не хватало (круглогодичный аквапарк — прим. URA.RU). Нам в договорной документации прописали все, включая количество горок, для включения в состав этого проекта. Сейчас он проектируется совместно с компанией из Испании — одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков», — цитирует Захарова корреспондент информационного агентства.

По условию соглашения, инвестор должен возвести на месте бывшего картодрома в Камской долине жилой комплекс с аквапарком и парком аттракционов. Дополнительно на шоссе Космонавтов будет построена новая площадка для соревнований на картах. Срок реализации проекта — 2027-2028 годы.

URA.RU уже рассказывало о стартовавшей стройке аквапарка в Усть-Качке. Кроме того, власти региона анонсировали появление еще одного аналогичного объекта рядом с ТЦ «iMall Эспланада».

