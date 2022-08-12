Челябинские силовики начали массовые проверки мотоциклистов

У байкеров будут проверять права и шлемы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске с 12 по 14 августа пройдут массовые проверки водителей мотоциклов. На дорогах их будут останавливать экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

«На дорогах города стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. Полицейские будут выяснять, все ли водители двухколесного транспорта имеют право на управление, а также соблюдают ли они скоростной режим. Экипажи ДПС будут патрулировать на основных магистралях города Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции также напоминает, что мотоциклистам при движении необходимо использовать шлемы и защитную экипировку. За несоблюдение Правил дорожного движения байкерам грозят штрафы и лишение прав.