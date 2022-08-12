Челябинские силовики начали массовые проверки мотоциклистов

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Клипарт. Магнитогорск, мотоциклы, полиция, дпс
У байкеров будут проверять права и шлемы Фото:

В Челябинске с 12 по 14 августа пройдут массовые проверки водителей мотоциклов. На дорогах их будут останавливать экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

«На дорогах города стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. Полицейские будут выяснять, все ли водители двухколесного транспорта имеют право на управление, а также соблюдают ли они скоростной режим. Экипажи ДПС будут патрулировать на основных магистралях города Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции также напоминает, что мотоциклистам при движении необходимо использовать шлемы и защитную экипировку. За несоблюдение Правил дорожного движения байкерам грозят штрафы и лишение прав.

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В Челябинске с 12 по 14 августа пройдут массовые проверки водителей мотоциклов. На дорогах их будут останавливать экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе ГИБДД города. «На дорогах города стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. Полицейские будут выяснять, все ли водители двухколесного транспорта имеют право на управление, а также соблюдают ли они скоростной режим. Экипажи ДПС будут патрулировать на основных магистралях города Челябинска», — рассказали в пресс-службе. В Госавтоинспекции также напоминает, что мотоциклистам при движении необходимо использовать шлемы и защитную экипировку. За несоблюдение Правил дорожного движения байкерам грозят штрафы и лишение прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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