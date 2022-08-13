13 августа 2022

Стрелков опроверг свое задержание

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков собирается пойти на фронт Фото:

Экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не был задержан. Об этом сообщил сам бывший министр.

«1. Комментировать Игоря Николаевича Безлера — себя не уважать. 2. В КПЗ не был и не планирую. 3. На фронте я рано или поздно буду непременно. Но не прямо сейчас», — написал Стрелков во «Вконтакте».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. Портал «Украина.ру» сообщал, что экс-министр намеревался попасть на Херсонский фронт.

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Экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не был задержан. Об этом сообщил сам бывший министр. «1. Комментировать Игоря Николаевича Безлера — себя не уважать. 2. В КПЗ не был и не планирую. 3. На фронте я рано или поздно буду непременно. Но не прямо сейчас», — написал Стрелков во «Вконтакте». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. Портал «Украина.ру» сообщал, что экс-министр намеревался попасть на Херсонский фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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