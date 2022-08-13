«Русская весна» сообщила о задержании Игоря Стрелкова

13 августа 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков задержан при попытке попасть на фронт добровольцем, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В СМИ сообщается о том, что экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. Об этом пишет «Русская весна». Однако, официального подтверждения этой информации нет. По неподтвержденной информации, Стрелков якобы пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму. Вместе с тем, он публично не сообщал, что намеревается принять участие в российской спецоперации на Украине, передает «Русская весна». Как пишет «Украина.ру», Стрелков будто бы намеревался попасть на Херсонский фронт. При нем были документы на имя Сергея Рунова. Ранее Стрелков заявлял, что не поедет на Донбасс. Он сообщил URA.RU, что староват для подобных операций. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель — спасти мирное население ДНР и ЛНР.

В СМИ сообщается о том, что экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан при попытке попасть в зону проведения спецоперации. Об этом пишет «Русская весна». Однако, официального подтверждения этой информации нет. По неподтвержденной информации, Стрелков якобы пытался попасть на фронт добровольцем, но был задержан в Крыму. Вместе с тем, он публично не сообщал, что намеревается принять участие в российской спецоперации на Украине, передает «Русская весна». Как пишет «Украина.ру», Стрелков будто бы намеревался попасть на Херсонский фронт. При нем были документы на имя Сергея Рунова. Ранее Стрелков заявлял, что не поедет на Донбасс. Он сообщил URA.RU, что староват для подобных операций. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель — спасти мирное население ДНР и ЛНР.