В пермском минздраве ждут более заразную волну коронавируса

15 августа 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Повышение заразности вирусов обусловило рост заболеваемости, говорит Ирина Фельдблюм Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Медики ждут новой волны коронавируса в Пермском крае. Об этом заявили в региональном минздраве, призвав всех к вакцинации от COVID. Эпидемиологи говорят о более заразных вариантах вируса. «Министерство здравоохранения Пермского края предупреждает: к нам может прийти новая волна коронавирусной инфекции. Если вы ранее уже сделали прививку от СOVID-19, то имеет смысл пройти ревакцинацию», — говорится в сообщении министерства в Telegram. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ) Ирина Фельдблюм говорит, что специалистами выявлены локальные мутации вируса — BA.4 и BA.5. Это разновидности варианта «омикрон», которые на 25-30% заразнее его. «Штаммы „кентавр“ и „ниндзя“ сейчас изучаются. Повышение заразности вирусов обусловило рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем», — отмечает эпидемиолог. В минздраве признают, что эффективность существующих вакцин в борьбе с новыми видами коронавируса может быть снижена, но призывают к ревакцинации. Препаратов в пермских больницах достаточно.

Медики ждут новой волны коронавируса в Пермском крае. Об этом заявили в региональном минздраве, призвав всех к вакцинации от COVID. Эпидемиологи говорят о более заразных вариантах вируса. «Министерство здравоохранения Пермского края предупреждает: к нам может прийти новая волна коронавирусной инфекции. Если вы ранее уже сделали прививку от СOVID-19, то имеет смысл пройти ревакцинацию», — говорится в сообщении министерства в Telegram. Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ) Ирина Фельдблюм говорит, что специалистами выявлены локальные мутации вируса — BA.4 и BA.5. Это разновидности варианта «омикрон», которые на 25-30% заразнее его. «Штаммы „кентавр“ и „ниндзя“ сейчас изучаются. Повышение заразности вирусов обусловило рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем», — отмечает эпидемиолог. В минздраве признают, что эффективность существующих вакцин в борьбе с новыми видами коронавируса может быть снижена, но призывают к ревакцинации. Препаратов в пермских больницах достаточно.