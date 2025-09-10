Махонин дал легендарному пермскому саночнику установки по развитию главного спортивного пермского вуза

Пермский губернатор Махонин поможет с ремонтом Чайковской спортакадемии
Заседание правительства проходило в выездном формате в Чайковском
Заседание правительства проходило в выездном формате в Чайковском

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил ректора Чайковской академии физкультуры и спорта, депутата ЗС и призера олимпийских игр Альберта Демченко обратить внимание на состояние аудиторий в вузе. На заседании правительства, которое проходило в Чайковском и где выступал Демченко, Махонин заявил, что готов подключиться к решению вопроса с ремонтом помещений. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Рекомендации вам как руководителю. Спорт высоких достижений и, самое главное, подготовка тренеров без теории невозможна. Но аудитории вуза — не в очень хорошем состоянии. Да, вы их начали приводить в порядок, но в целом есть чем позаниматься. Я бы порекомендовал вам найти возможность сделать проектно-сметные документации. Пускай они будут, а потом мы сядем с минстроем и минспортоми продумаем, как вам помочь, чтобы создать для ребят хорошие добротные условия для теоретических занятий», — заявил Дмитрий Махонин.

Он отметил, что спортивная база ЧГИИФК находится в нормальном состоянии, хоть и требует постоянного внимания к себе. Но состояние аудиторий скоро приведет к тому, что ребята перестанут поступать в этот вуз. Альберт Демченко возглавил вуз летом 2025 года.

