В Чайковском Пермского края в лицее установят мини-завод по переработке нефти

В городе Чайковский Пермского края в обновленном здании индустриального колледжа установят учебный макет мини-завода по переработке нефти. Здесь готовят специалистов для крупных промышленных предприятий, при поддержке которых проходили ремонтные работы. Современное оборудование в новых лабораториях позволит учащимся лучше постигать науку, говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья. В среду, 10 сентября, глава региона Дмитрий Махонин посетил учреждения образования в городе рамках рабочего визита в Чайковский.
«Чайковский индустриальный колледж недавно обновили по федеральному гранту, при поддержке края и участии местных компаний. Например, химическую лабораторию и лабораторию нефти и газа, мастерские «Переработка нефти и газа» и промышленной автоматики, где ребята учатся на современном оборудовании. В скором времени здесь установят учебный макет «мини-завода» полного цикла — проект уже разработан», — говорится на сайте губернатора края.
Еще один объект, обновленный при участии местных предприятий, школа №4. Помощь с ремонтом оказало городская компания «ЭРИС». В школе обновили кабинеты, фасад здания, закупили оборудования для лаборатории.
В школе № 867 в рамках регионального проекта «Комфортный край» приведен в порядок школьный двор. Для ребят здесь организовали сразу три площадки для отдыха — зону общения, место для творчества и фотозону. В перерывах между занятиями школьники могут заняться воркаутом и поиграть в настольный теннис. На межшкольном стадионе появились новые беговые дорожки, место для прыжков, футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, спортивные тренажеры. В планах у властей — строительство в Чайковском общежития и лабораторного корпуса для городского индустриального техникума.
