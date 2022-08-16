В Екатеринбурге водители встали в огромную пробку из-за светофора

На Уралмаше образовалась пробка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Шефской в Екатеринбурге образовалась пробка. Причина — сломанный светофор. На перекрестке работает регулировщик. Об этом сообщила читательница URA.RU Анастасия.

«С утра не работает светофор на перекрестке проспекта Космонавтов — Бакинских комиссаров — Шефской. В сторону Верхней Пышмы выросла огромная пробка. Сейчас на перекрестке работает регулировщик, который пытается развести потоки машин», — рассказала горожанка.

Редакция агентства обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что, когда в дежурную часть ГИБДД поступила информация о неработающем светофоре, на место сразу прибыл экипаж ДПС. «Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование движения на данном участке в целях недопущения ДТП и разгрузки дорог», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что из-за ДТП парализовано движение автомобилей на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перед Верхней Пышмой. На месте аварии образовалась пробка протяженностью в несколько километров. Бензовоз двигался в сторону Перми, навстречу ему ехал мусоровоз КамАЗ. Мусоровоз столкнулся с фурой лоб в лоб.