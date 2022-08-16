Главврач пермской больницы обратился к силовикам

17 августа 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Главврач пермской больницы обратился в полицию из-за поста соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главврач кунгурской больницы Вадим Кириллов написал заявление в полицию на одну из жительниц города. Мужчина возмущен тем, что горожанка оскорбила его в соцсети «ВКонтакте». Женщина написала гневный пост о том, что ее соседу, которому болгаркой отрезало пальцы, отказали в медпомощи и посылали из больницы в больницу. «Я должностное лицо, главный врач больницы. Автор поста позволила себе высказаться в мою сторону используя ненормативную лексику, я посчитал, что имею право отреагировать на это заявлением в правоохранительные органы», — поделился Кириллов с URA.RU. Он также отметил, что помощь пациенту была оказана в полном объеме, а сам мужчина не имеет никаких претензий к больнице. Об истории пермяка, которому отпилило болгаркой пальцы, и он вынужден был кататься 2,5 часа по городу и разным медучреждениям, прежде чем ему оказали необходимую помощь URA.RU писало ранее. В больницу пострадавшего возила соседка, она же и является автором поста в соцсетях. В пресс-службе краевого минздрава агентству сообщили, что провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчине не отказывали в медпомощи, ему предложили подождать пока освободится хирург, ну или поехать в другую поликлинику, он решил поехать, но перепутал поликлиники, в итоге вернулся обратно в больницу, где его прооперировали.

Главврач кунгурской больницы Вадим Кириллов написал заявление в полицию на одну из жительниц города. Мужчина возмущен тем, что горожанка оскорбила его в соцсети «ВКонтакте». Женщина написала гневный пост о том, что ее соседу, которому болгаркой отрезало пальцы, отказали в медпомощи и посылали из больницы в больницу. «Я должностное лицо, главный врач больницы. Автор поста позволила себе высказаться в мою сторону используя ненормативную лексику, я посчитал, что имею право отреагировать на это заявлением в правоохранительные органы», — поделился Кириллов с URA.RU. Он также отметил, что помощь пациенту была оказана в полном объеме, а сам мужчина не имеет никаких претензий к больнице. Об истории пермяка, которому отпилило болгаркой пальцы, и он вынужден был кататься 2,5 часа по городу и разным медучреждениям, прежде чем ему оказали необходимую помощь URA.RU писало ранее. В больницу пострадавшего возила соседка, она же и является автором поста в соцсетях. В пресс-службе краевого минздрава агентству сообщили, что провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчине не отказывали в медпомощи, ему предложили подождать пока освободится хирург, ну или поехать в другую поликлинику, он решил поехать, но перепутал поликлиники, в итоге вернулся обратно в больницу, где его прооперировали.