Пермских врачей проверяют после отказа помочь мужчине без пальцев

Проводится проверка после того, как врачи отказали пермяку в оказании помощи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали историю с жителем Кунгура, которому отрезало пальцы болгаркой, а врачи отказались помочь. В ведомстве сообщили, что по данному факту руководством больницы проводится проверка.

«В настоящее время администрацией Кунгурской больницы проводится служебная проверка по данному случаю. Пациент госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава.

Ранее агентство писало о жителе Кунгура, которому болгаркой отрезало пальцы. В больнице ему в оказании медицинской помощи отказали, сказав, что на месте нет врача.