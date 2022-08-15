Пермских врачей проверяют после отказа помочь мужчине без пальцев

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Проводится проверка после того, как врачи отказали пермяку в оказании помощи Фото:

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали историю с жителем Кунгура, которому отрезало пальцы болгаркой, а врачи отказались помочь. В ведомстве сообщили, что по данному факту руководством больницы проводится проверка.

«В настоящее время администрацией Кунгурской больницы проводится служебная проверка по данному случаю. Пациент госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава.

Ранее агентство писало о жителе Кунгура, которому болгаркой отрезало пальцы. В больнице ему в оказании медицинской помощи отказали, сказав, что на месте нет врача.

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В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали историю с жителем Кунгура, которому отрезало пальцы болгаркой, а врачи отказались помочь. В ведомстве сообщили, что по данному факту руководством больницы проводится проверка. «В настоящее время администрацией Кунгурской больницы проводится служебная проверка по данному случаю. Пациент госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее агентство писало о жителе Кунгура, которому болгаркой отрезало пальцы. В больнице ему в оказании медицинской помощи отказали, сказав, что на месте нет врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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