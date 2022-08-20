Повреждений после атаки беспилотник нет, рассказал губернатор Развожаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота, был сбит постом воздушной обороны флота над крышей здания штаба. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Уточнение: беспилотник был отработал ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота беспилотником, передает телеканал 360. По словам губернатора Развожаева, жертв нет. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент страны Владимир Путин отметил, что ее цели — это защита мирного населения республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.