УГМК сменила куратора выборов в своей вотчине

22 августа 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Первый вызов для Алексея Редина — обеспечить губернатору результат на территории УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (вотчина УГМК, там находится штаб-квартира компании) назначен новый вице-мэр по общим вопросам. К работе в должности 22 августа приступил Алексей Редин — бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга. Именно он будет отвечать за результат губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября. «Да, сегодня у меня первый рабочий день. Погружаюсь в дела, поэтому про конкретные задачи говорить рано. Глобально — информационная и внутренняя политика», — сказал Редин URA.RU. Об уходе Редина из мэрии Екатеринбурга (он работал там с 2008 года) агентство сообщило еще 8 августа. Источник тогда утверждал, что значимая рокировка в пиар-блоке горадминистрации за месяц до губернаторских выборов изначально не входила в планы руководства уральской столицы, и потому создает некоторые проблемы. Предполагалось, что Редин выйдет на новую работу 15-го, но его попросили остаться еще на неделю, чтобы нормально передать дела. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга тормозит важное для УГМК назначение Другой собеседник URA.RU ранее утверждал, что УГМК вела кастинг на кресло вице-мэра Верхней Пышмы несколько месяцев. И у Редина якобы были серьезные конкуренты. Предшественник Редина, Николай Резинских, в июне возглавил местный музей УГМК. «Ему там показалось интереснее», — объяснил источник, близкий к компании.

В Верхней Пышме (вотчина УГМК, там находится штаб-квартира компании) назначен новый вице-мэр по общим вопросам. К работе в должности 22 августа приступил Алексей Редин — бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга. Именно он будет отвечать за результат губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября. «Да, сегодня у меня первый рабочий день. Погружаюсь в дела, поэтому про конкретные задачи говорить рано. Глобально — информационная и внутренняя политика», — сказал Редин URA.RU. Об уходе Редина из мэрии Екатеринбурга (он работал там с 2008 года) агентство сообщило еще 8 августа. Источник тогда утверждал, что значимая рокировка в пиар-блоке горадминистрации за месяц до губернаторских выборов изначально не входила в планы руководства уральской столицы, и потому создает некоторые проблемы. Предполагалось, что Редин выйдет на новую работу 15-го, но его попросили остаться еще на неделю, чтобы нормально передать дела. Другой собеседник URA.RU ранее утверждал, что УГМК вела кастинг на кресло вице-мэра Верхней Пышмы несколько месяцев. И у Редина якобы были серьезные конкуренты. Предшественник Редина, Николай Резинских, в июне возглавил местный музей УГМК. «Ему там показалось интереснее», — объяснил источник, близкий к компании.