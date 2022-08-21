УГМК сменила куратора выборов в своей вотчине

В Верхней Пышме (вотчина УГМК, там находится штаб-квартира компании) назначен новый вице-мэр по общим вопросам. К работе в должности 22 августа приступил Алексей Редин — бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга. Именно он будет отвечать за результат губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября.
«Да, сегодня у меня первый рабочий день. Погружаюсь в дела, поэтому про конкретные задачи говорить рано. Глобально — информационная и внутренняя политика», — сказал Редин URA.RU.
Об уходе Редина из мэрии Екатеринбурга (он работал там с 2008 года) агентство сообщило еще 8 августа. Источник тогда утверждал, что значимая рокировка в пиар-блоке горадминистрации за месяц до губернаторских выборов изначально не входила в планы руководства уральской столицы, и потому создает некоторые проблемы. Предполагалось, что Редин выйдет на новую работу 15-го, но его попросили остаться еще на неделю, чтобы нормально передать дела.
Другой собеседник URA.RU ранее утверждал, что УГМК вела кастинг на кресло вице-мэра Верхней Пышмы несколько месяцев. И у Редина якобы были серьезные конкуренты. Предшественник Редина, Николай Резинских, в июне возглавил местный музей УГМК. «Ему там показалось интереснее», — объяснил источник, близкий к компании.
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В Верхней Пышме (вотчина УГМК, там находится штаб-квартира компании) назначен новый вице-мэр по общим вопросам. К работе в должности 22 августа приступил Алексей Редин — бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга. Именно он будет отвечать за результат губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября. «Да, сегодня у меня первый рабочий день. Погружаюсь в дела, поэтому про конкретные задачи говорить рано. Глобально — информационная и внутренняя политика», — сказал Редин URA.RU. Об уходе Редина из мэрии Екатеринбурга (он работал там с 2008 года) агентство сообщило еще 8 августа. Источник тогда утверждал, что значимая рокировка в пиар-блоке горадминистрации за месяц до губернаторских выборов изначально не входила в планы руководства уральской столицы, и потому создает некоторые проблемы. Предполагалось, что Редин выйдет на новую работу 15-го, но его попросили остаться еще на неделю, чтобы нормально передать дела. Другой собеседник URA.RU ранее утверждал, что УГМК вела кастинг на кресло вице-мэра Верхней Пышмы несколько месяцев. И у Редина якобы были серьезные конкуренты. Предшественник Редина, Николай Резинских, в июне возглавил местный музей УГМК. «Ему там показалось интереснее», — объяснил источник, близкий к компании.