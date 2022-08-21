Глава Минобрнауки РФ провел совещание в Тюмени

Министр науки и высшего образование РФ Валерий Фальков провел в Тюмени рабочее совещание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором перспективы научно-технологического развития региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«В Тюмени состоялось рабочее совещание с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Тема — участие научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии региона. В совещании приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, руководители вузов и научных центров», — указано в сообщении Информационного центра.

Во время встречи министр Фальков отметил особую роль влияния Аграрного университета Северного Зауралья на развитие сельского хозяйства в Тюменской области. Губернатор региона рассказал о реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». «Мы приняли решение о разработке программы в корреляции с государственной программой „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“. Она предусматривает реализацию 20 проектов и комплексных мероприятий в соответствии с 11 приоритетными направлениями», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.