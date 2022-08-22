Таджикистан втрое увеличит экспорт продуктов для свердловчан

Экспорт продуктов для свердловчан из Таджикистана увеличится в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объем экспорта продуктов из Таджикистана в Свердловскую область планируют увеличить в два-три раза в 2023 году. Об этом заявил первый заместитель председателя консультативного совета при генеральном консульстве Республики Таджикистан в Екатеринбурге Якубжан Умаров.

«Делегация из Таджикистана посещала Свердловскую область, там присутствовали представители разных сфер. Они заключили договор с несколькими предпринимателями о поставке соли, овощей, фруктов, сухофруктов — это уже работает. Объем экспорта продовольствия планируется увеличить примерно в два-три раза в 2023 году», — рассказал Умаров агентству ТАСС.

Для увеличения объема экспорта в Таджикистане планируют построить специальный холодильный ангар. Умаров отметил, что урожай сначала будет отправляться в него, а после в Свердловскую область.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных абрикосов из Таджикистана. На плодах была найдена живая личинка полосатой моли.