22 августа 2022

Таджикистан втрое увеличит экспорт продуктов для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт продуктов для свердловчан из Таджикистана увеличится в несколько раз Фото:

Объем экспорта продуктов из Таджикистана в Свердловскую область планируют увеличить в два-три раза в 2023 году. Об этом заявил первый заместитель председателя консультативного совета при генеральном консульстве Республики Таджикистан в Екатеринбурге Якубжан Умаров.

«Делегация из Таджикистана посещала Свердловскую область, там присутствовали представители разных сфер. Они заключили договор с несколькими предпринимателями о поставке соли, овощей, фруктов, сухофруктов — это уже работает. Объем экспорта продовольствия планируется увеличить примерно в два-три раза в 2023 году», — рассказал Умаров агентству ТАСС.

Для увеличения объема экспорта в Таджикистане планируют построить специальный холодильный ангар. Умаров отметил, что урожай сначала будет отправляться в него, а после в Свердловскую область.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных абрикосов из Таджикистана. На плодах была найдена живая личинка полосатой моли.

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Объем экспорта продуктов из Таджикистана в Свердловскую область планируют увеличить в два-три раза в 2023 году. Об этом заявил первый заместитель председателя консультативного совета при генеральном консульстве Республики Таджикистан в Екатеринбурге Якубжан Умаров. «Делегация из Таджикистана посещала Свердловскую область, там присутствовали представители разных сфер. Они заключили договор с несколькими предпринимателями о поставке соли, овощей, фруктов, сухофруктов — это уже работает. Объем экспорта продовольствия планируется увеличить примерно в два-три раза в 2023 году», — рассказал Умаров агентству ТАСС. Для увеличения объема экспорта в Таджикистане планируют построить специальный холодильный ангар. Умаров отметил, что урожай сначала будет отправляться в него, а после в Свердловскую область. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область привезли 300 килограммов зараженных абрикосов из Таджикистана. На плодах была найдена живая личинка полосатой моли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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