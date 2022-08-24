24 августа 2022

Очевидцы засняли поножовщину в самом опасном районе Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Во время драки один из участников конфликта достал нож Фото:

Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона конфликт в тюменском микрорайоне Лесобаза, который закончился ножевым ранением одного из участников. Видеозапись инцидента была опубликована в telegram-канале «ЧП Тюмень». Лесобаза считается одним из самых криминальных районов города. Именно здесь 30 июня 2021 года пропала 8-летняя девочка, которая позже была найдена убитой.

«На Лесобазе во время драки молодой парень ударил ножом соперника. Причину конфликта выяснить не удалось», — указано в telegram-канале.

В региональном ГУВД агентству рассказали о том, что личности всех участников потасовки установлены. «Конфликт произошел ранним утром 20 августа. В настоящее время все его участники установлены. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона конфликт в тюменском микрорайоне Лесобаза, который закончился ножевым ранением одного из участников. Видеозапись инцидента была опубликована в telegram-канале «ЧП Тюмень». Лесобаза считается одним из самых криминальных районов города. Именно здесь 30 июня 2021 года пропала 8-летняя девочка, которая позже была найдена убитой. «На Лесобазе во время драки молодой парень ударил ножом соперника. Причину конфликта выяснить не удалось», — указано в telegram-канале. В региональном ГУВД агентству рассказали о том, что личности всех участников потасовки установлены. «Конфликт произошел ранним утром 20 августа. В настоящее время все его участники установлены. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...