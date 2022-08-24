Во время драки один из участников конфликта достал нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона конфликт в тюменском микрорайоне Лесобаза, который закончился ножевым ранением одного из участников. Видеозапись инцидента была опубликована в telegram-канале «ЧП Тюмень». Лесобаза считается одним из самых криминальных районов города. Именно здесь 30 июня 2021 года пропала 8-летняя девочка, которая позже была найдена убитой.

«На Лесобазе во время драки молодой парень ударил ножом соперника. Причину конфликта выяснить не удалось», — указано в telegram-канале.

В региональном ГУВД агентству рассказали о том, что личности всех участников потасовки установлены. «Конфликт произошел ранним утром 20 августа. В настоящее время все его участники установлены. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.