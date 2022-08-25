Четверть свердловчан пожаловалась на риски для здоровья на работе

Порядка 23% свердловчан жалуются, что у них на работе низкий уровень охраны труда и есть риски для здоровья. Чаще всего об этом заявляют работники сфер сельского хозяйства, медицины и производства. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе компании Head Hunter, проводившей опрос среди трудоустроенных жителей Свердловской области по поводу удовлетворенности условиями труда.
«Полностью довольны условиями труда на текущем месте работы лишь 36% свердловчан. Остальных так или иначе что-то не устраивает. В частности, 36% опрошенных пожаловались на изношенную инфраструктуру и старое оборудование. 23% трудоустроенных свердловчан отметили, что у них на работе низкий уровень охраны труда и есть риски для здоровья сотрудников», — следует из результатов опроса.
Еще 23% опрошенных — преимущественно это работники науки и образования, сферы добычи сырья и рабочий персонал — рассказали, что у них на работе нет необходимого оборудования. 14% свердловчан пожаловались, что на работе нет кухни. Столько же посетовали на плохое освещение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске три человека отравились парами скопившихся газов во время очистки канализационной системе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух лиц».
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Порядка 23% свердловчан жалуются, что у них на работе низкий уровень охраны труда и есть риски для здоровья. Чаще всего об этом заявляют работники сфер сельского хозяйства, медицины и производства. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе компании Head Hunter, проводившей опрос среди трудоустроенных жителей Свердловской области по поводу удовлетворенности условиями труда. «Полностью довольны условиями труда на текущем месте работы лишь 36% свердловчан. Остальных так или иначе что-то не устраивает. В частности, 36% опрошенных пожаловались на изношенную инфраструктуру и старое оборудование. 23% трудоустроенных свердловчан отметили, что у них на работе низкий уровень охраны труда и есть риски для здоровья сотрудников», — следует из результатов опроса. Еще 23% опрошенных — преимущественно это работники науки и образования, сферы добычи сырья и рабочий персонал — рассказали, что у них на работе нет необходимого оборудования. 14% свердловчан пожаловались, что на работе нет кухни. Столько же посетовали на плохое освещение. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске три человека отравились парами скопившихся газов во время очистки канализационной системе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух лиц».