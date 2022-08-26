Производитель турбин для «Северного потока-1» не может уйти из РФ

26 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Производитель турбин для «Северного потока-1» не сможет уйти из РФ из-за запрета правительства России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Производитель турбин для «Северного потока-1» Siemens Energy не сможет уйти из России. Связано это с запретом правительства РФ на продажу долей в стратегических компаниях «недружественным акционерам». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как пишет издание, долю Siemens «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) планировала купить компания «Интер РАО». Правительство РФ предварительно включило две компании, подконтрольные немецкой Siemens Energy — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) и «Сименс Энергетика» — в перечень компаний, сделки с долями иностранных акционеров которых запрещены. «Это ставит под вопрос готовящуюся сделку по продаже доли Siemens Energy в СТГТ», — уточняет газета. По словам издания, несмотря на тот факт, что «Интер РАО» уже обращалось в российское правительство с просьбой исключить СТГТ из предварительного перечня, есть вероятность, что сделка будет заморожена. Ранее Siemens отказала в дополнительных гарантиях по «Северному потоку». Также «Газпром» на трое суток останавливал поставку газа по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом.

Производитель турбин для «Северного потока-1» Siemens Energy не сможет уйти из России. Связано это с запретом правительства РФ на продажу долей в стратегических компаниях «недружественным акционерам». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как пишет издание, долю Siemens «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) планировала купить компания «Интер РАО». Правительство РФ предварительно включило две компании, подконтрольные немецкой Siemens Energy — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) и «Сименс Энергетика» — в перечень компаний, сделки с долями иностранных акционеров которых запрещены. «Это ставит под вопрос готовящуюся сделку по продаже доли Siemens Energy в СТГТ», — уточняет газета. По словам издания, несмотря на тот факт, что «Интер РАО» уже обращалось в российское правительство с просьбой исключить СТГТ из предварительного перечня, есть вероятность, что сделка будет заморожена. Ранее Siemens отказала в дополнительных гарантиях по «Северному потоку». Также «Газпром» на трое суток останавливал поставку газа по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом.