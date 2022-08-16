Siemens отказала в дополнительных гарантиях по «Северному потоку»

17 августа 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Siemens не планирует предоставлять «Газпрому» допгарантии по турбине для СП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Siemens уже направила письменные подтверждения того, что санкции Евросоюза не касаются турбины для «Северного потока», и о новых гарантиях речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве, отметив, что турбина по-прежнему готова для отправки в Россию. «Санкции ЕС на турбину не распространятся, письменные подтверждения тому уже были направлены, но каждый день обнаруживается очередная причина, почему турбину якобы не могут принять», — рассказал представитель компании «Известиям». Он подчеркнул, что о «турбине уже сказано все, что нужно сказать». «Она готова к эксплуатации и может быть немедленно транспортирована. Если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит», — добавил Проль-Герве. Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что отремонтированную турбину готовы доставить из Германии в Россию. Однако Кремль потребовал дополнительные гарантии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для импорта турбины компания «Газпром» должна получить документы. Они должны подтверждать, что она не будет находиться под санкциями.

Компания Siemens уже направила письменные подтверждения того, что санкции Евросоюза не касаются турбины для «Северного потока», и о новых гарантиях речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве, отметив, что турбина по-прежнему готова для отправки в Россию. «Санкции ЕС на турбину не распространятся, письменные подтверждения тому уже были направлены, но каждый день обнаруживается очередная причина, почему турбину якобы не могут принять», — рассказал представитель компании «Известиям». Он подчеркнул, что о «турбине уже сказано все, что нужно сказать». «Она готова к эксплуатации и может быть немедленно транспортирована. Если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит», — добавил Проль-Герве. Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что отремонтированную турбину готовы доставить из Германии в Россию. Однако Кремль потребовал дополнительные гарантии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для импорта турбины компания «Газпром» должна получить документы. Они должны подтверждать, что она не будет находиться под санкциями.