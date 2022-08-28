Скандальное кафе в ЯНАО собираются продавать

29 августа 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Кафе «Виктория» выставили на продажу Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» собирается продавать бизнес из-за давления общества. Об этом корреспондентам URA.RU сообщила руководитель общепита Назакет Шеравлеева. «Очень неприятная ситуация вышла. Меня подставили старые неприятели, специально вывели на конфликт <…>. Всегда было очень много посетителей, в том числе и высокопоставленные люди, я никогда никого не обманывала. В тот день было очень много гостей, размещались даже в беседке. Изначально была одна сумма, потом она изменилась, так как пришли дополнительные гости и естественно пришлось дозаказать <…>. Я сутки просидела в полиции, и не могу понять за что ко мне такое отношение. По камерам можно посмотреть, как мы готовились и все накрывали, мне смысла нет обманывать. Я на севере с 1998 года, и никогда, никто не говорил обо мне плохо. На данный момент из-за большого давления общества, я продаю кафе, к сожалению после всей сложившейся ситуации посетители к нам не придут, мы их потеряли», — рассказала владелица. Также Шеравлеева добавила, что после сложившейся ситуации плохо себя чувствует. На данный момент посещает психолога. Ранее URA.RU cообщало, что В Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Во время поминального обеда оскорбила мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент произошел из-за того, что хозяйку попросили пересчитать сумму обеда. Земляки владелицы кафе были шокированы тем, что женщина устроила скандал. По мнению национальной диаспоры, к которой принадлежит женщина, подобное поведение неприемлемо и недопустимо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» собирается продавать бизнес из-за давления общества. Об этом корреспондентам URA.RU сообщила руководитель общепита Назакет Шеравлеева. «Очень неприятная ситуация вышла. Меня подставили старые неприятели, специально вывели на конфликт <…>. Всегда было очень много посетителей, в том числе и высокопоставленные люди, я никогда никого не обманывала. В тот день было очень много гостей, размещались даже в беседке. Изначально была одна сумма, потом она изменилась, так как пришли дополнительные гости и естественно пришлось дозаказать <…>. Я сутки просидела в полиции, и не могу понять за что ко мне такое отношение. По камерам можно посмотреть, как мы готовились и все накрывали, мне смысла нет обманывать. Я на севере с 1998 года, и никогда, никто не говорил обо мне плохо. На данный момент из-за большого давления общества, я продаю кафе, к сожалению после всей сложившейся ситуации посетители к нам не придут, мы их потеряли», — рассказала владелица. Также Шеравлеева добавила, что после сложившейся ситуации плохо себя чувствует. На данный момент посещает психолога. Ранее URA.RU cообщало, что В Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Во время поминального обеда оскорбила мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент произошел из-за того, что хозяйку попросили пересчитать сумму обеда. Земляки владелицы кафе были шокированы тем, что женщина устроила скандал. По мнению национальной диаспоры, к которой принадлежит женщина, подобное поведение неприемлемо и недопустимо.