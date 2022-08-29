29 августа 2022

Свердловский завод вернул масочный режим из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, защитный экран, проивзодство
На Уральском заводе химического машиностроения вновь объявлен масочный режим Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Руководство Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш») вернуло масочный режим для работников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Причиной данного решения назван рост числа заболевших за последние две недели.

«На заводе вновь объявлен масочный режим. Мера вынужденная: более чем вдвое выросло число заболевших короновирусной инфекцией в Свердловской области за последние две недели. Как только шестая волна пандемии пойдет на спад, мы объявим об отмене этого распоряжения. А пока, увы, придется соблюдать меры профилактики, которые за два последних года все мы выучили назубок», — сообщили в пресс-службе завода.

В 2020 году на Уралхиммаше создали изолированные рабочие места для сотрудников старше 60 лет из-за пандемии коронавируса. Там же URA.RU рассказали о подготовке к переводу работников категории «руководитель, специалист, служащий» на дистанционную форму работы.

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Руководство Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш») вернуло масочный режим для работников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Причиной данного решения назван рост числа заболевших за последние две недели. «На заводе вновь объявлен масочный режим. Мера вынужденная: более чем вдвое выросло число заболевших короновирусной инфекцией в Свердловской области за последние две недели. Как только шестая волна пандемии пойдет на спад, мы объявим об отмене этого распоряжения. А пока, увы, придется соблюдать меры профилактики, которые за два последних года все мы выучили назубок», — сообщили в пресс-службе завода. В 2020 году на Уралхиммаше создали изолированные рабочие места для сотрудников старше 60 лет из-за пандемии коронавируса. Там же URA.RU рассказали о подготовке к переводу работников категории «руководитель, специалист, служащий» на дистанционную форму работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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