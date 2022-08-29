Свердловский завод вернул масочный режим из-за COVID

На Уральском заводе химического машиностроения вновь объявлен масочный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш») вернуло масочный режим для работников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Причиной данного решения назван рост числа заболевших за последние две недели.

«На заводе вновь объявлен масочный режим. Мера вынужденная: более чем вдвое выросло число заболевших короновирусной инфекцией в Свердловской области за последние две недели. Как только шестая волна пандемии пойдет на спад, мы объявим об отмене этого распоряжения. А пока, увы, придется соблюдать меры профилактики, которые за два последних года все мы выучили назубок», — сообщили в пресс-службе завода.

В 2020 году на Уралхиммаше создали изолированные рабочие места для сотрудников старше 60 лет из-за пандемии коронавируса. Там же URA.RU рассказали о подготовке к переводу работников категории «руководитель, специалист, служащий» на дистанционную форму работы.