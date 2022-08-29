Сенатор Сергей Муратов рассказал об идее создания патриотического сайта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники телекомпании, принадлежащей дочери члена Совета Федерации от Курганской области Сергея Муратова, создали паблик в соцсети «ВКонтакте», telegram-канал, а также планируют запустить сайт с патриотической направленностью контента. Информацию URA.RU подтвердил Муратов личным комментарием.

«Это от начала и конца была полностью моя идея. [Сотрудники] предложили назвать ZoV45. Замыслом было сделать канал и писать вещи, которые связаны с патриотикой», — отметил в беседе с корреспондентом Муратов. Ресурсы в соцсетях посвящены событиям на Украине и в Донбассе. Политик считает, что в Курганской области в настоящее время есть запрос на подобный, связанный с патриотизмом контент.

Описание пабликов сообщает, что «ZoV — это федеральный проект о событиях, происходящих на Украине и Донбассе!» Среди подписчиков сообщества соцсети «ВКонтакте» директор ООО «Курганское телевидение» Татьяна Хильчук (учредителем ООО является дочь Муратова Ксения Авдалова), журналист телекомпании «Область 45» Михаил Белокрылов и сам сенатор. В одноименном telegram-канале насчитывается 98 подписчиков, тематика канала аналогичная.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Сергей Муратов прочитал в глазах президента Украины Владимира Зеленского ужас. Политик считает, что руководство Украины боится трибунала над военными ВСУ.

Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида, заявил президент Владимир Путин. Он также подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать территорию Украины.

Патриотическое сообщество, созданное СМИ семьи сенатора Сергея Муратова скрин: VK ZoV45