Предприниматели из ХМАО лишились поддержки налоговой инспекции

31 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорские предприниматели не могут напрямую обратиться в налоговую инспекцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприниматели ХМАО лишились возможности получать консультации напрямую от налогового органа в нескольких муниципалитетах Югры. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск. «В минувшем году в России началась, и сейчас продолжается, реорганизация в системе работы налоговых органов. Теперь проблема в том, что в некоторых городах налоговое представительство имеет определенное специальное назначение, не предусматривающее прием граждан, в связи с этим нет доступности. После начала реструктуризации из некоторых муниципалитетов ХМАО представительства ушли, теперь их просто нет. Это вызывает проблемы в работе предпринимателей», — сказала Каск. Она добавила, что альтернативой для предпринимателей, которые взаимодействуют с налоговой службой, являются цифровые сервисы. Однако по мнению Каск, это не всегда удобно. «Как правило специалисты, например, МФЦ, не владеют компетентной информацией на уровне сотрудников налоговой. Также есть категория граждан, которая нуждается в консультировании, личном общении. Эта проблема на данный момент не решена», — сказала омбудсмен. Сейчас на рассмотрении окружного управления налоговой службы находится предложение о создании «горячей линии» в отделениях. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО малый бизнес противится вступлению в силу закона, который запрещает продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели говорят о том, что потеряют до половины прибыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели ХМАО лишились возможности получать консультации напрямую от налогового органа в нескольких муниципалитетах Югры. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО Ирина Каск. «В минувшем году в России началась, и сейчас продолжается, реорганизация в системе работы налоговых органов. Теперь проблема в том, что в некоторых городах налоговое представительство имеет определенное специальное назначение, не предусматривающее прием граждан, в связи с этим нет доступности. После начала реструктуризации из некоторых муниципалитетов ХМАО представительства ушли, теперь их просто нет. Это вызывает проблемы в работе предпринимателей», — сказала Каск. Она добавила, что альтернативой для предпринимателей, которые взаимодействуют с налоговой службой, являются цифровые сервисы. Однако по мнению Каск, это не всегда удобно. «Как правило специалисты, например, МФЦ, не владеют компетентной информацией на уровне сотрудников налоговой. Также есть категория граждан, которая нуждается в консультировании, личном общении. Эта проблема на данный момент не решена», — сказала омбудсмен. Сейчас на рассмотрении окружного управления налоговой службы находится предложение о создании «горячей линии» в отделениях. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО малый бизнес противится вступлению в силу закона, который запрещает продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели говорят о том, что потеряют до половины прибыли.