30 августа 2022

Куйвашев объяснил, что будет в школах, где ученики заболеют COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев уверил, что никаких всеобщих дистантов не будет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что при выявленных случаях коронавируса в школах будут отправлять на карантин не все учреждение, а лишь класс, в котором учился заболевший. Об этом сообщил в своем telegram-канале.

«У нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе. Но никаких всеобщих дистантов не будет», — заявил Куйвашев.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что при выявленных случаях коронавируса в школах будут отправлять на карантин не все учреждение, а лишь класс, в котором учился заболевший. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «У нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе. Но никаких всеобщих дистантов не будет», — заявил Куйвашев. Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...