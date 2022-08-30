Куйвашев объяснил, что будет в школах, где ученики заболеют COVID

31 августа 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Куйвашев уверил, что никаких всеобщих дистантов не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что при выявленных случаях коронавируса в школах будут отправлять на карантин не все учреждение, а лишь класс, в котором учился заболевший. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «У нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе. Но никаких всеобщих дистантов не будет», — заявил Куйвашев. Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что при выявленных случаях коронавируса в школах будут отправлять на карантин не все учреждение, а лишь класс, в котором учился заболевший. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «У нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе. Но никаких всеобщих дистантов не будет», — заявил Куйвашев. Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.