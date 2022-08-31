О шторме синоптики предупреждали днем 31 августа
В Екатеринбурге прошел сильный дождь с градом, а по всему городу образовались огромные лужи. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«А вот такие лужи на Репина, где все притормаживают», — прокомментировала одна из читательниц URA.RU. Также некоторые горожане отметили, что помимо капель на голову им падал град.
Ранее синоптики предупреждали свердловчан о надвигающемся шторме. Также на этой неделе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи, после которых некоторые автомобили «поплыли».
Непогода накрыла Екатеринбург стремительно
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