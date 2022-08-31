На Екатеринбург обрушился ливень с градом. Фото, видео

31 августа 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

О шторме синоптики предупреждали днем 31 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге прошел сильный дождь с градом, а по всему городу образовались огромные лужи. Об этом сообщают читатели URA.RU. «А вот такие лужи на Репина, где все притормаживают», — прокомментировала одна из читательниц URA.RU. Также некоторые горожане отметили, что помимо капель на голову им падал град. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о надвигающемся шторме. Также на этой неделе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи, после которых некоторые автомобили «поплыли». Непогода накрыла Екатеринбург стремительно Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге прошел сильный дождь с градом, а по всему городу образовались огромные лужи. Об этом сообщают читатели URA.RU. «А вот такие лужи на Репина, где все притормаживают», — прокомментировала одна из читательниц URA.RU. Также некоторые горожане отметили, что помимо капель на голову им падал град. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о надвигающемся шторме. Также на этой неделе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи, после которых некоторые автомобили «поплыли».