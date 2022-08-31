На Екатеринбург обрушился ливень с градом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Екатеринбург, погода, ливень, зонт, дождь, под зонтом
О шторме синоптики предупреждали днем 31 августа Фото:

В Екатеринбурге прошел сильный дождь с градом, а по всему городу образовались огромные лужи. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«А вот такие лужи на Репина, где все притормаживают», — прокомментировала одна из читательниц URA.RU. Также некоторые горожане отметили, что помимо капель на голову им падал град.

Ранее синоптики предупреждали свердловчан о надвигающемся шторме. Также на этой неделе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи, после которых некоторые автомобили «поплыли».

Непогода накрыла Екатеринбург стремительно
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге прошел сильный дождь с градом, а по всему городу образовались огромные лужи. Об этом сообщают читатели URA.RU. «А вот такие лужи на Репина, где все притормаживают», — прокомментировала одна из читательниц URA.RU. Также некоторые горожане отметили, что помимо капель на голову им падал град. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о надвигающемся шторме. Также на этой неделе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи, после которых некоторые автомобили «поплыли».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...