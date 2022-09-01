Пермяки рассказали, сколько должны зарабатывать учителя

hh.ru: треть пермяков считает, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц

02 сентября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Больше половины опрошенных пермяков считают, что учительский труд «оплачивается недостойно» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Треть жителей Пермского края уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Результатами свежего исследования поделилась с URA.RU российская онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. «Около 20% опрошенных в Пермском крае считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 16% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей (такой ответ жители Пермского края давали чаще, чем представители других регионов). Остальные затруднились ответить», — сообщает служба исследований hh.ru. Больше всего тех, кто считает минимум 100 тысяч рублей достойной зарплатой для учителей в школах, оказалось в Москве — практически 80% респондентов. В Санкт-Петербурге этот вариант выбрали 72% опрошенных, в Новосибирской области — 70% и в Краснодарском крае 66%. Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи, ИТ-специалисты и строители, реже — рабочий персонал и HR-менеджеры. Большинство респондентов считает, что на сегодня труд учителей не оплачивается достойно. По данным агентства, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях школьных учителей в России составляет 39,5 тысячи рублей, в Пермском крае — 37,5 тысяч.

Треть жителей Пермского края уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Результатами свежего исследования поделилась с URA.RU российская онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. «Около 20% опрошенных в Пермском крае считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 16% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей (такой ответ жители Пермского края давали чаще, чем представители других регионов). Остальные затруднились ответить», — сообщает служба исследований hh.ru. Больше всего тех, кто считает минимум 100 тысяч рублей достойной зарплатой для учителей в школах, оказалось в Москве — практически 80% респондентов. В Санкт-Петербурге этот вариант выбрали 72% опрошенных, в Новосибирской области — 70% и в Краснодарском крае 66%. Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи, ИТ-специалисты и строители, реже — рабочий персонал и HR-менеджеры. Большинство респондентов считает, что на сегодня труд учителей не оплачивается достойно. По данным агентства, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях школьных учителей в России составляет 39,5 тысячи рублей, в Пермском крае — 37,5 тысяч.