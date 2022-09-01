В Челябинской области выросла смертность от коронавируса

В Челябинской области за сутки от COVID-19 умерло три человека

02 сентября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Предупредить заболевание возможно с помощью вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области увеличилось число погибших от коронавируса. Согласно статистике областного минздрава, 2 сентября умерло три человека. Сутками ранее от заболевания умер один житель области. «За прошедшие сутки умерло 3 человека. Все случаи смерти от коронавируса», — сообщил и URA.RU в пресс-службе регионального минобра. Там отметили, что за сутки также выросло число заболевших. Зафиксировано 690 новых случаев заражения. Это на 12 больше, чем сутками ранее. Всего за все время пандемии подтверждено свыше 350 тысяч случаев заболевания. Рост числа заболевших COVID-19 связывают с мутацией вируса, с которой не может справиться организм человека. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года эпидемиологическая ситуация в регионе может осложниться.

В Челябинской области увеличилось число погибших от коронавируса. Согласно статистике областного минздрава, 2 сентября умерло три человека. Сутками ранее от заболевания умер один житель области. «За прошедшие сутки умерло 3 человека. Все случаи смерти от коронавируса», — сообщил и URA.RU в пресс-службе регионального минобра. Там отметили, что за сутки также выросло число заболевших. Зафиксировано 690 новых случаев заражения. Это на 12 больше, чем сутками ранее. Всего за все время пандемии подтверждено свыше 350 тысяч случаев заболевания. Рост числа заболевших COVID-19 связывают с мутацией вируса, с которой не может справиться организм человека. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года эпидемиологическая ситуация в регионе может осложниться.