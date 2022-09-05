В Екатеринбурге появился арт-объект в память о погибшей дочери философа Дугина

Плакат в память о Дарье Дугиной появился в столице УралаФото: «УРАЛLIVE»
В Екатеринбурге появился арт-объект в память о Дарье Дугиной. «Даша душа наша» — плакат с такой надписью появился рядом со Свердловским театром драмы.
«Стилистика арт-объекта одновременно авангардна и традиционна: узнаваемый старорусский шрифт благодаря резкому цветовому решению — золотое на красном — выглядит впечатляюще. Мы никогда не забудем о Дарье, сколько бы времени не прошло с ее гибели», — пишет telegram-канал «УРАЛLIVE».
Ранее агентство писало, что на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.
Плакат в память о Дарье Дугиной
Фото:«УРАЛLIVE»
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В Екатеринбурге появился арт-объект в память о Дарье Дугиной. «Даша душа наша» — плакат с такой надписью появился рядом со Свердловским театром драмы. «Стилистика арт-объекта одновременно авангардна и традиционна: узнаваемый старорусский шрифт благодаря резкому цветовому решению — золотое на красном — выглядит впечатляюще. Мы никогда не забудем о Дарье, сколько бы времени не прошло с ее гибели», — пишет telegram-канал «УРАЛLIVE». Ранее агентство писало, что на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.