05 сентября 2022

В Екатеринбурге появился арт-объект в память о погибшей дочери философа Дугина

Рядом со Свердловским академическим театром драмы в Екатеринбурге появился арт-объект в память о Дарье Дугиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плакат в память о Дарье Дугиной появился в столице Урала Фото:

В Екатеринбурге появился арт-объект в память о Дарье Дугиной. «Даша душа наша» — плакат с такой надписью появился рядом со Свердловским театром драмы.

«Стилистика арт-объекта одновременно авангардна и традиционна: узнаваемый старорусский шрифт благодаря резкому цветовому решению — золотое на красном — выглядит впечатляюще. Мы никогда не забудем о Дарье, сколько бы времени не прошло с ее гибели», — пишет telegram-канал «УРАЛLIVE».

Ранее агентство писало, что на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.

Плакат в память о Дарье Дугиной
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге появился арт-объект в память о Дарье Дугиной. «Даша душа наша» — плакат с такой надписью появился рядом со Свердловским театром драмы. «Стилистика арт-объекта одновременно авангардна и традиционна: узнаваемый старорусский шрифт благодаря резкому цветовому решению — золотое на красном — выглядит впечатляюще. Мы никогда не забудем о Дарье, сколько бы времени не прошло с ее гибели», — пишет telegram-канал «УРАЛLIVE». Ранее агентство писало, что на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...