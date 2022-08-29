Подозреваемая в убийстве Дугиной попала на видео с места трагедии

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
ФСБ подозревает в убийстве Дугиной украинские спецслужбы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

В сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которые попала Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной. Камеры вели запись с парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция».

На кадрах видно, что Вовк идет по территории парковки без своей дочери, с которой приехала в Россию. Местонахождение дочери подозреваемой на тот момент неизвестно. Кадры опубликованы в telegram-канале 112.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами.

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В сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которые попала Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной. Камеры вели запись с парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». На кадрах видно, что Вовк идет по территории парковки без своей дочери, с которой приехала в Россию. Местонахождение дочери подозреваемой на тот момент неизвестно. Кадры опубликованы в telegram-канале 112. Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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