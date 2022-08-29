Подозреваемая в убийстве Дугиной попала на видео с места трагедии

29 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

ФСБ подозревает в убийстве Дугиной украинские спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина В сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которые попала Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной. Камеры вели запись с парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». На кадрах видно, что Вовк идет по территории парковки без своей дочери, с которой приехала в Россию. Местонахождение дочери подозреваемой на тот момент неизвестно. Кадры опубликованы в telegram-канале 112. Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами.

В сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которые попала Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной. Камеры вели запись с парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». На кадрах видно, что Вовк идет по территории парковки без своей дочери, с которой приехала в Россию. Местонахождение дочери подозреваемой на тот момент неизвестно. Кадры опубликованы в telegram-канале 112. Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами.