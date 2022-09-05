Автору хита «За Путина» подкинули ее афиши с выколотыми глазами. Видео

В Тюмени автору хита "За Путина" Жанне Прохорихиной подкинули афиши с выколотыми глазами

06 сентября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Тюменской певице Жанне Прохорихиной подкинули испорченные афиши перед концертом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменской певице Жанне Прохорихиной, написавшей в 2018 году песню «За Путина», перед концертом подкинули в гримерку афиши ее концертов, на которых вместо глаз артистки были сделаны прорези. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тюменка считает, что это сделали люди, которыми «управляют бесы». «Кто-то вырвал глаза на моих афишах и положил в гримерке. Сегодня колдовство и зависть карается мерой Бога. Запомните это, обратку никто не отменял! И всегда Бог видит, кто кого обидит! Я вас не боюсь. Всем, кто со мной, я искренне передаю привет и спасибо за поддержку», — заявила Прохорихина в своей публикации. Певица также опубликовала видеозапись, в которой обратилась к тем, кто подкинул ей в гримерку испорченные афиши. «Если вы делаете мне во зло или из зависти, то вам нужно лечиться у психолога или сходить в храм на отчитку, потому что вами управляет какая-то черная сила или бесы, как говорят батюшки. Я хочу вам сказать, что я очень сильный человек, я очень много пережила в жизни, и чем больше вы мне будете вредить, тем сильнее я буду становиться», — отметила тюменка. Жанна Прохорихина получила широкую известность после того, как в 2018 году написала и исполнила песню «За Путина». Клип на композицию вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга YouTube. Многие из них раскритиковали творчество Прохорихиной, а жители Украины начали открыто угрожать в комментариях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменской певице Жанне Прохорихиной, написавшей в 2018 году песню «За Путина», перед концертом подкинули в гримерку афиши ее концертов, на которых вместо глаз артистки были сделаны прорези. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тюменка считает, что это сделали люди, которыми «управляют бесы». «Кто-то вырвал глаза на моих афишах и положил в гримерке. Сегодня колдовство и зависть карается мерой Бога. Запомните это, обратку никто не отменял! И всегда Бог видит, кто кого обидит! Я вас не боюсь. Всем, кто со мной, я искренне передаю привет и спасибо за поддержку», — заявила Прохорихина в своей публикации. Певица также опубликовала видеозапись, в которой обратилась к тем, кто подкинул ей в гримерку испорченные афиши. «Если вы делаете мне во зло или из зависти, то вам нужно лечиться у психолога или сходить в храм на отчитку, потому что вами управляет какая-то черная сила или бесы, как говорят батюшки. Я хочу вам сказать, что я очень сильный человек, я очень много пережила в жизни, и чем больше вы мне будете вредить, тем сильнее я буду становиться», — отметила тюменка. Жанна Прохорихина получила широкую известность после того, как в 2018 году написала и исполнила песню «За Путина». Клип на композицию вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга YouTube. Многие из них раскритиковали творчество Прохорихиной, а жители Украины начали открыто угрожать в комментариях.